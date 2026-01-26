º´Æ£·ò¡¢MISAMO¿·ºî±ÇÁü½Ð±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¿¡ª¤¿¡ª·ò!?¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç!?!?¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤¬26Æü¡¢Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬¡¢2·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëJAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤ÎHighlight Medley±ÇÁü¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖMISAMO¤â·ò¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×MISAMO¿·ºî±ÇÁü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿º´Æ£·ò
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡Ö¿¿¤Î²¦ºÂ¡×¤ò¤«¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¤«¤é¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¤·¤¿º´Æ£¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç!?!?¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¹¤®¤ë¤Î¤è¾Ð¾Ð¡×¡ÖËâË¡»È¤¤ º´Æ£·ò¡¡ÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÃ¶ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤ÉMISAMO¤â·ò¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡¢¡¢ºÇ¹â¥³¥é¥Ü¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤¨º´Æ£·ò¤Ï¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ë¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤¿¡ª¤¿¡ª·ò!?¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
