¾¾»³Àé½Õ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¼¨¤¹¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡×ÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬25Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·èÃÇ¤·¤¿½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï20Æü¡¢´±Å¡¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡ÖÁªµó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î´¨¤¤Ãæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤â´¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Àã¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤É¤³¤Ë´ÇÈÄ¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤è¤¯º£²ó¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿1¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£1977Ç¯1·î25Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¹Î©¤Á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£