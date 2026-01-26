ÄÁ¤·¤¤¡ÖÅÔ¸©¶±Û¤¨¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡×¤Ë¶¥¹ç!? ¼¡À¤ÂåÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÖZippar¡×Åìµþ¤ËÆ³Æþ¤Ê¤ë¤«
¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤¬ÄÌ¤¸¤ëÍ·±àÃÏ¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡×¡©
¡¡¼¡À¤Âå¤ÎÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡ÖZippar¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëZip Infrastructure¤¬2026Ç¯1·î20Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤È¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¡Æ¤¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¸¡Æ¤¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÊ£¿ôÃÏ¶è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö´ûÂ¸¤Î¡×ÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Zippar¤Ï¡Ö½¾Íè¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÍ¢Á÷ÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò1/5ÄøÅÙ¤Î¥³¥¹¥È¤È´ü´Ö¤Ç·úÀß²ÄÇ½¤Ê¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÂÎ¡Ê¥´¥ó¥É¥é¡ËËÜÂÎ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¼«Áö¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥Ö¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë¼«Í³Àß·×¤â¥¦¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢°ð¾ë»Ô¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¡¢°ð¾ë±Ø¤È¡Ê²¾¾Î¡Ëº¬ÊýÃ«¸Í¸ø±à¡¢TOKYO GIANTSTOWN¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê´ðÈ×À°È÷ÃÏ¶è¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÆîÉðÀþ°ð¾ë±Ø¤«¤é¡¢Í·±àÃÏ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÊÀîºê»Ô¡ËÊýÌÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ë¡ÖÆî»³¡×ÃÏ¶è¤Ï¶áÇ¯³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢Ã«´Ö¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃÏÈ×¾å¤Ë2025Ç¯¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤òÃæ³Ë¤Ë¡ÖTOKYO GIANTSTOWN¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤«¤éÅÔ¸©¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ÎÀµÌçÉÕ¶á¤ò·ë¤Ö¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×¤Ç¤¹¡£»úµÁÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Ë2¤Ä¤Î¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ZIP¼Ò¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ººÈÏ°Ï¤Î¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¤ÎÈÏ°Ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò°ð¾ë»Ô¤Î´ÉÍý²Ý¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍ·±àÃÏ¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Zippar¤Î¸¡Æ¤¤ÏÊÌ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï°ð¾ë»Ô¤ÈÀîºê»Ô¤Î¶³¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ººÈÏ°Ï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ð¾ë»ÔÆâ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤â³«È¯¤¬¿Ê¤àÆî»³ÃÏ¶è¤Î¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢TOKYO GIANTSTOWN¤Î¸òÄÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ±Ø¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Zippar¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ð¾ë»Ô¤Î¹â¶¶¾¡¹À»ÔÄ¹¤Ï¡¢Zippar¤Î³«È¯¡¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç»î¸³Àþ¤Ø¤Î»ë»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¡ÖÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£