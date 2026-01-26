¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ó¡¼¥ë2¥Ö¥é¥ó¥É½é¾åÎ¦ ¡Ö¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡×¤È¡Ö¥É¥í¥ß¥Æ¥£¡× ¥â¥ó¥ÆÊª»º¤¬¼è°·³«»Ï
¡¡¥â¥ó¥ÆÊª»º¤Ï¡¢°Ë¥Ó¥Ã¥é¡¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¼Ò¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡×¤È¡Ö¥É¥í¥ß¥Æ¥£¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤ò2·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤âº£²ó¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÅìÉô¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥í¥ß¥Æ¥£·ÌÃ«¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¼Ò¤Ï1997Ç¯ÁÏ¶È¡¢100¡ó¥¤¥¿¥ê¥¢»ñËÜ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡£130Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ±ÃÏ¤Î¾úÂ¤½ê¤ò06Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢À¶¤é¤«¤ÊÀã²ò¤±¿å¤È¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÇþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥é¥¬¡¼¡×¡¢ßäÀùÇþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥í¥Ã¥µ¡×¡¢ÅÙ¿ô3.5¡ó¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°û¤ß¤´¤³¤Á¤Î¡Ö¥í¡¼¡×¤Î3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥É¥í¥ß¥Æ¥£¡×¤Ï·ÌÃ«¤¬°é¤à¾å¼Á¤Ê¿å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¥É¥í¥ß¥Æ¥£»º¤ò´Þ¤à¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÇþ²ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Û¥Ã¥×¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡Ö¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¡×¡¢¥«¥é¥á¥ë¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ã¥µ¡×¡¢Çþ²ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÅÙ¿ô8.0¡ó¡Ö¥É¥Ã¥Ô¥ª¡¦¥â¥ë¥È¡×¤Î3ÉÊ¡£
¡¡1·î20Æü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¥â¥ó¥ÆÊª»º¤Î¿¹ËÜÌÀ»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¼Ò¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¾úÂ¤½ê¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¥É¥í¥ß¥Æ¥£·ÌÃ«¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤òÄÉµá¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Û¥Ã¥×¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥í¥ß¥Æ¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£