¡Ú´ØÀ¾¤ÎÀã ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Û½µ¸åÈ¾¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¢ª¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤«¡©¡¡26Æü¡Ê·î¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡ËÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¿À¸Í¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦ÏÂ²Î»³¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Úµ¤¾ÝÄ£ 26Æü¸½ºß¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î29⽇¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é30⽇¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢⽇ËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àã¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©¡¡26Æü¡Ê²Ð¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
29⽇¡Ê¶â¡Ë¤«¤é30⽇¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤¿¤áËÌ⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î⽇ËÜ³¤Â¦¤òÃæ⼼¤Ë⼤Àã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÙÊóµé¤Î⼤Àã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àã¤È±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¸á¸å¤«¤é¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã±À¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£