¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¤ËNY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿
¡¡ºòµ¨3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¡Ömy¡¡loving wife¡¡mamiko¡×¡Ê»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¡Ë¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Æüº¢¤ÎµåÃÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿ÂçÃ«¡£
¡¡Ìó2Ê¬20ÉÃ¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÆ±ÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¹õ¤Î¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£È±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÂ¸µ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÁÇÂ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾åµé¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ä¥Í¥Ã¥È¤«¤é¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£µ¨¤Ï3·î¤ËWBC¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆóÅáÎ®ËÜ³ÊÉüµ¢¡¢À¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤ÈÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£Âç»ö¤Ê²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤Î°Û¼¡¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
