ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼õ¤±¤¿²¸·Ã¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Öµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿²¸·Ã¤òÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¹Ô¤¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÂçÃ«¤¬10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢2033Ç¯¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Êð¤¬ËèÇ¯¤ï¤º¤«200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1100Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËËèÇ¯¡È»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¡É¤ò¼êÅÏ¤·¡Ø¤µ¤¢¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Îµð³Û¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÂç·¿Êä¶¯¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÌµËÅ¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âµ©Í¤Ê¡È¥Á¡¼¥àÂè°ì¡É¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¿¤¬²ÄÇ½¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì¼ê¤Ê¤Î¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¥ó¤À¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ä»ëÄ°Î¨¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤È±¦ÏÓ¡ÊÅêÂÇ¤Î³èÌö¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]