¡¡ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñ¤¬26ÆüÈ¯É½¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤ÉÇòÊª²ÈÅÅ¤Î2025Ç¯¤Î¹ñÆâ½Ð²Ù³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.4¡óÁý¤Î2Ãû6418²¯±ß¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½Ð²Ù¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1985Ç¯°Ê¹ß¤Ç91Ç¯¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À½ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï7.7¡óÁý¤Î8997²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤â6.3¡óÁý¤Î560²¯±ß¤È¿¤Ó¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤Ç³è¶·¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¹ØÆþ¤¬¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÀöÂõµ¡¤Ï0.5¡óÁý¤Î3896²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ï6.7¡ó¸º¤Î3830²¯±ß¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£