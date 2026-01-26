»Ò¤É¤â¤ò¼ê²û¤±¤ÆÀ²Ã³²¤ËµÚ¤Ö¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡£²æ¤¬»Ò¤òÀÈÈºá¤ÎÈï³²¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ú´Æ½¤¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÀÅªÀÜ¿¨¤òÌÜÅª¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ùÆ¸¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤ª¤¯¡È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡É¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¡£¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¾å¤ÇÀ²Ã³²¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄñ¹³´¶¤ò¼º¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¬ÀË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ã³²¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¶áÇ¯¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¡Ê¤Î¤àµÈ¡§Ãø¡¢ÀÆÆ£¾Ï²Â À¾Àî¸ý±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Éû±¡Ä¹¡ÊÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡Ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î´Æ½¤¤ò¤·¤¿À¾Àî¸ý±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Éû±¡Ä¹¤ÇÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ÎÀÆÆ£¾Ï²Â¡Ê¤¢¤¤è¤·¡ËÀèÀ¸¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÀèÀ¸¤ÏÀÈÈºá¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¡¢DV¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡¢¥¯¥ì¥×¥È¥Þ¥Ë¥¢¡ÊÀàÅð¾É¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Æ½¤¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÆÆ£¾Ï²Â¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÆÆ£¡Ë¡§´Æ½¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¼êÄ¾¤·¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Î¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¤¬»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤ò´Æ½¤¤¹¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¤½¤â¤½¤â¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÀÅª²Ã³²¤òÌÜÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¼ê²û¤±¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈï³²¼ÔËÜ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ä²ÈÂ²¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀÅª²Ã³²¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ò¸º¤é¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Î´Ø·¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤È¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤´Ø·¸¤Î¿Í¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤ÏÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¸å¤Û¤É¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î5¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀ²Ã³²¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬Í¶ÏÇ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼ê²û¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Æ½¤¤È¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºîÆâ¤Ç¤â¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î5¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÆÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï1¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÁªÂò¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¸ÉÎ©¤µ¤»¤Þ¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¶¦´¶¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿®Íê´¶¤äÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£4¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¤¯¤¹¤°¤ê¤Ê¤É¡¢°ì¸«ÀÅª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤òÄÌ¤·¤ÆÀÅª¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ì¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Èï³²¤ò¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¶¦ÈÈ´Ø·¸¤òºî¤ê¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®½Õ¤È½Î¹Ö»Õ¤Î¿¹¤Î´Ø·¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºîÉÊ¤Ç¤Ï½Î¹Ö»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤«¤é¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÆÆ£¡§»þ¡¹¸ø±à¤Ç²ñ¤¦¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢³Ø¹»¤Îµ¢¤ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬²Ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡ÖÃî¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óÉþ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ã»»þ´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼ê²û¤±¤Æ²Ã³²¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É²¿¤«¿ÈÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤äµ²±¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èï³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¡ÊÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÈÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¡Ë¤Ï¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¿¨¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êñ³çÅªÀ¶µ°é¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÉ¬¤º¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â·«¤êÊÖ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ÍÂ¸¾É»ÜÀß¡Ö±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¸½ºß¡¢À¾Àî¸ý±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉû±¡Ä¹¡£25Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢ÌôÊª¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¡¢ÀÈÈºá¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¡¢DV¡¢¥¯¥ì¥×¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°ÍÂ¸¾É¡ËÌäÂê¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÀìÌç¤Ï²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤Ç¡¢3500¿Í°Ê¾å¤ÎÀÈÈºá¼Ô¤ÎºÆÈÈËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¾®»ùÀ°¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡Ý¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¡ÝÀÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÉ×¤¬ÃÔ´Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÝÀÈÈºá¤È¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£