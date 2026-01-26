¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ßÌ¸Åç¼òÂ¤¥³¥é¥Ü¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ä¤¤¤Ë³«¶È!
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤Ï¡¢ÅÔ¾ë¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢·Æ¤¦»ÜÀß¡¢¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia(¥¥ê¥·¥Þ ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥Ã¥× ¥¤¥³¥¤¥¢)¡×¤ò1·î27Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
KIRISHIMA GREENSHIP icoia ³°´Ñ
2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ÒÆâ¸¦½¤¤ÇÌ¸Åç¼òÂ¤¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÆ°¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢¡ÖÅÔ¾ë¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£1·î27Æü¤Ë¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤ÏÅÔ¾ë¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿·úÃÛ¤¬Ë¬¤ì¤¿ÍèË¬¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¡É¤¤¤³¤¤¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢ÅÔ¾ë¤Î¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¡£
»ÜÀß¤Ë¤Ï¿¢Êª±à¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤Ä¾±Ä¤Î¡ÖKIRISHIMA LIFE STORE ipomea(¥¥ê¥·¥Þ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥¢ ¥¤¥Ý¥á¥¢)¡×¤Î¤Û¤«¡¢²°¾åÄí±à¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¿¢Êª±à¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¾øÎ±²¹ÇÓ¿å¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ100¡ó¡×¤Ç±¿±Ä¡£ÅÔ¾ë»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹2Å¹ÊÞ¤«¤é½Ð¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½Ð¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤âicoia¤ÎÅÅÎÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Å¹ÊÞ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤ò¥á¥¿¥óÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¡¢È¯ÅÅ¤Ë»È¤¦»î¤ß¤Ï¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£
KIRISHIMA GREENSHIP icoia ³°´Ñ
2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ÒÆâ¸¦½¤¤ÇÌ¸Åç¼òÂ¤¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÆ°¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢¡ÖÅÔ¾ë¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£1·î27Æü¤Ë¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
»ÜÀß¤Ë¤Ï¿¢Êª±à¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤Ä¾±Ä¤Î¡ÖKIRISHIMA LIFE STORE ipomea(¥¥ê¥·¥Þ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥¢ ¥¤¥Ý¥á¥¢)¡×¤Î¤Û¤«¡¢²°¾åÄí±à¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¿¢Êª±à¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¾øÎ±²¹ÇÓ¿å¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ100¡ó¡×¤Ç±¿±Ä¡£ÅÔ¾ë»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹2Å¹ÊÞ¤«¤é½Ð¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½Ð¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤âicoia¤ÎÅÅÎÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Å¹ÊÞ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤ò¥á¥¿¥óÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¡¢È¯ÅÅ¤Ë»È¤¦»î¤ß¤Ï¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£