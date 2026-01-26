¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¡¢´Ú¹ñÃÏ¾åÇÈ¤ÎµìÀµ·îÆÃÈÖ»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¡ª¡È¿©ÄÌ¡É¤é¤·¤¯´Ú¹ñÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð
MBC¤ÎµìÀµ·îÆÃ½¸3Éôºî¡Ø¿©Âî¤ÎÈ¯¸«¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Íè¤ë2·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤È¥·¥§¥Õ¤Î¥æ¥ó¡¦¥Ê¥à¥Î¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¿©Âî¤ÎÈ¯¸«¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¿©Âî¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¿´¤ÈÃÎ·Ã¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ëMBC¤ÎµìÀµ·îÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¡¢·ëº§¤È»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿ËÜÊª¤Î¡ÈK¥Õ¡¼¥É¡É¤ò¡¢´Ú¹ñºÇ¹â¤Î¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÀþ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©¤ÎÀ¤³¦¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤«¤é¿©»ö¤òÊ¿¤é¤²¤ëMC¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¡È¿©ÄÌ¡É¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ÇÈÖÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËè²ó°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤ò²Ã¤¨¤ëÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½¹ð¤·¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÎÁÍýÊ¸²½¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È½Ð±é¼Ô´Ö¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¿©Âî¤ÎÈ¯¸«¡Ù¤Ï2·î10Æü21»þ¤Î½é²óÊüÁ÷¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2Éô¤ÏµìÀµ·î¤Ç¤¢¤ë2·î17Æü20»þ10Ê¬¡¢3Éô¤Ï2·î24Æü21»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1993Ç¯¡¢6ºÐ¤Îº¢¤Ë»Ò¶¡Éþ¤Î¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë²Î¼êBoA¤È¶¦±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØÃå¿®¥¢¥ê Final¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÈþÃË¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÏÆü´Ú¤ÇÇ®¤¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2018Ç¯7·î16Æü¤Ë¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯5·î29Æü¤Ë¾¤½¸²ò½ü¡Ê½üÂâ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£