¡Ú¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Û´ÝÈþ²°¤«¤é¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±&¥«¥ì¡¼¡×ÅÐ¾ì! Á´20¼ï¤Î¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ëÉÕ¤
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¹©¶È¤Ï2·î19Æü¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤ê¤«¤±¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×(281±ß)¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥«¥ì¡¼¡ã¥Ý¡¼¥¯&ÌîºÚ´Å¸ý¡ä¡×(151±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤ê¤«¤±¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×(281±ß)¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥«¥ì¡¼¡ã¥Ý¡¼¥¯&ÌîºÚ´Å¸ý¡ä¡×(151±ß)
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤Á¤é¤â´ÝÈþ²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×1ËçÆþ¤ê(Á´20¼ï)¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡× ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤ê¤«¤±¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×6ÂÞ¡¢¡Ö¤µ¤±¡×6ÂÞ¡¢¡Ö¤ª¤«¤«¡×4ÂÞ¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¡×4ÂÞ¤Î·×20ÂÞ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥«¥ë¥·¥¦¥àÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥«¥ì¡¼¡ã¥Ý¡¼¥¯&ÌîºÚ´Å¸ý¡ä¡×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë7¼ïÎà¤ÎÌîºÚ(¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð)¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿ÉÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)BANDAI
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤ê¤«¤±¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×(281±ß)¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥«¥ì¡¼¡ã¥Ý¡¼¥¯&ÌîºÚ´Å¸ý¡ä¡×(151±ß)
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤Á¤é¤â´ÝÈþ²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×1ËçÆþ¤ê(Á´20¼ï)¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡× ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥«¥ì¡¼¡ã¥Ý¡¼¥¯&ÌîºÚ´Å¸ý¡ä¡×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë7¼ïÎà¤ÎÌîºÚ(¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð)¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿ÉÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)BANDAI