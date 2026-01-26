NCT¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢½üÂâ¸å½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¡Ö10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×
NCT¤Î¥Æ¥è¥ó¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤Ï½üÂâ¸å½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¼ÌòÃæ¤Î¥Æ¥è¥ó¤¬Åìµþ¤Ë¡ª¡Ö¤Þ¤¿À»ÃÏÁý¤¨¤½¤¦¡×
¥Æ¥è¥ó¤Ï1·î24Æü¡¦25Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK - REMASTERED'¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àBeyond LIVE¤äWeverse¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÇ®¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ØLocked And Loaded¡Ù¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬³«¤¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÊúÉé¤ò¹þ¤á¤¿¡ØSkiii¡Ù¡¢°¦¤ÎÉÔ³Î¤«¤Ê´¶¾ð¤òÃµ¤ë¡ØAm I In Love Or Not¡Ù¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡ØMermaid¡Ù¡¢¥Í¥ª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ØFeeling Myself¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¿·¶Ê5¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½éÈäÏª¡£Á´23¶Ê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¡È´°À®·¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹ï¤ßÉÕ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ç°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡ØRun Away¡Ù¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤¿¡ØTAP¡Ù¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤ÇÂç¹ç¾§¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡ØMisfit¡Ù¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¡ØLove Theory¡Ù¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ØBack to the Past¡Ù¤Þ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ù¥¢¥Ù¥ë¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ä¤·¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡ØUps & Down¡Ù¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤È¥Ô¥ó¾ÈÌÀ¤Ç·îÌÀ¤«¤ê¤Î¾å¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤·¤¿¡Ø404 File Not Found¡Ù¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥ê¥Õ¥È¤È¿ÀÈëÅª¤Ê±ÇÁü¤¬½Å¤Ê¤ê±§Ãè¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡ØMoon Tour¡Ù¤Ê¤É¡¢½é¸ø±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±é½Ð¤ò¤è¤ê³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¹½À®¤ÇºÆ²ò¼á¡£¡È¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¸ø±é¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î²»³Ú¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿CD·Á¾õ¤Î±ß·Á¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç·¿LED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ÇÁü±é½Ð¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä³¬ÃÊ¥»¥Ã¥È¡¢¥ê¥Õ¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤ò¶î»È¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¾ÈÌÀ¡¢²ÐÌô¸ú²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Æ¥è¥óÆÃÍ¤Î¥Í¥ª¤Ê¸ÄÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤ê¶¯Îõ¤ËÉ½¸½¤·¡¢¸«¤É¤³¤í¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤Ï¸ø±é¤ò½ª¤¨¡Ö½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤è¤ê¤â¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç°ìÃÊ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥·¥º¥Ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¡¢NCT 127¤È¤·¤Æ¤â¡¢NCT¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢2·î7Æü¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢2·î16Æü¡¦17Æü¤Ë²£ÉÍ¡¢2·î28Æü¡¦3·î1Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢3·î28Æü¡¦29Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢4·î11Æü¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Æ¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175cm¡£2016Ç¯£´·î¤ËNCT¤ÎÇÉÀ¸¥°¥ë¡¼¥×NCT U¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡¢NCT 127¡¢SuperM¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏ©¾å¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¡¢ÀèÇÚ·ÝÇ½¿Í¤Ë¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2024Ç¯4·î15Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£