¤¦¤É¤ó¡¦Å·¤×¤é¡¦¤´¤Ï¤ó¤¬880±ß¡Á¿©¤ÙÊüÂê! ¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¾®ÇþÀ²¤ì¡×»°¶¿ÂëÌî¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨¤Ï1·î30Æü¤Ë¡¢¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¾®ÇþÀ²¤ì¡×¤Î2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¾®ÇþÀ²¤ì »°¶¿ÂëÌîÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ÈÌÍ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê(ÌÍ¤Î¤ß¡¦¤«¤±¤¦¤É¤ó¡¦¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó)¤¬¼«Í³¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¾®ÇþÀ²¤ì »°¶¿ÂëÌîÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¾®ÇþÀ²¤ì¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢Å·¤×¤é¤ä¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤¦¤É¤óÅ¹¡£2025Ç¯8·î¤Î¹ñÊ¬»ûÊÂÌÚÄ®Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÂ³¤¡¢ÂÔË¾¤Î2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë»°¶¿ÂëÌîÅ¹¤ò³«Å¹¤¹¤ë¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüÅ¹Æâ¤ÇÂÇ¤ÄÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¦è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤òÄó¶¡¡£ÎÏ¶¯¤¤¥³¥·¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÌÍ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê(ÌÍ¤Î¤ß¡¦¤«¤±¤¦¤É¤ó¡¦¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó)¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¤ÏËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é100±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾³Û¤Ë¡£
¤Ä¤±½Á¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼
¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ÖÅ·¤×¤é¡¢¤«¤·¤ïÈÓ¤ä¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¤´ÈÓ¤â¤Î¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£
Å·¤×¤é¡¢¤«¤·¤ïÈÓ¡¢ÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤â¿©¤ÙÊüÂê
º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»°¶¿ÂëÌîÅ¹¤Ï¡¢30Âæ°Ê¾å¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
