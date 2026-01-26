大ヒット映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）待望の続編『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、ついにヨッシーが登場する新映像が届けられた。Nintendo Direct内にて発表された。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

砂漠地帯をバイクで駆け抜けるマリオとルイージ。彼らを出迎えているのは、『スーパーマリオオデッセイ』に登場するアッチーニャ人だ。ファイアフラワーでパワーアップして怪しいピラミッドを進むと、詰まりを起こした土管から、愛されキャラクターのヨッシーが登場する。映像の後半には、口から卵を吐き出すキャサリンの姿も。原作ゲームの世界をさらに探求する物語に期待できそうだ。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション映画だ。2023年公開の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2作。前作は全世界興行収入13.6億ドル超という大ヒットを記録した。

前作に続き、イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本 茂がプロデュースを担当。ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が共同出資し、ユニバーサルが全世界配給を手がける。監督はアーロン・ホーヴァス＆マイケル・ジェレニック、脚本はマシュー・フォーゲルが続投し、音楽もブライアン・タイラーが再び担当する。

© Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は2026年4月24日、日本公開。