É×¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬»£±Æ¡©¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿·º§Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Èº¸¼ê¤Î»ØÎØ¡É¤Ë¤âÃíÌÜ
½÷Í¥¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤¬¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1·î26Æü¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê♡¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ç¿·º§Î¹¹ÔËþµÊ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ø¿·º§Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÄÎù¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤»¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ï¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£2¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç´Å¤¤¿·º§Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤âÌÜ·â¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ä¥ó¡¦¥ß¥Ê¡£1998Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥¥¡Ù¤ÎÂè1´üÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÏËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤Æü¡¹¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ð»³¹â¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÆÉ½ñ²È¤Ç¡¢¼«¿È¤â2009Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹µª¹Ô¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯7·î¤Ë5ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢2025Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£