¾¾²°¤Î¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¤¬¾¾¤Î¤ä¤Ç! ÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤¬ÅÐ¾ì
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï1·î28Æü15:00¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×(990±ß)¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×(990±ß)
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤È¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡×¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ç·Ü¤â¤âÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍý¡£
2020Ç¯1·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¾¾²°¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥êÆéÄê¿©¡×¤Ï¡¢¡ÖÂè2²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¡ÖÂè3²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¤¬¾¾¤Î¤ä¼«Ëý¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¤«¤Ä¡×¤ÈÍ»¹ç¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¥ï¥Ã¡×¤È¤·¤¿¥Á¥¥ó¤«¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤Ä¡×¤ÎÃ±ÉÊ²Á³Ê¤Ï730±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤äÊ»ÀßÅ¹¡¢²ÆìÅ¹ÊÞ¡¢PAÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¡¢Å¹Æâ¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏÆ±°ì¤È¤Ê¤ë¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Ã±ÉÊ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
