¡ÚµÈÌî²È¡ÛÅß¸ÂÄê¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×ÅÐ¾ì! ¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÀéµÈ¡×´Æ½¤¤Î¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¥á¥Ë¥å¡¼
µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï1·î29Æü11»þ¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Åß¤ÎÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×(954±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Åß¤ÎÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤¹¤ÆéÁ·¡×(899±ß)¡¢¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×(954±ß)
¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÆé¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ß¥ó¤ä¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤¬Ç»¤¤¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÏÆ±Å¹¤ÎµíÆù¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¡£¤´ÈÓ¤Ï¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹É÷¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÀéµÈ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·
µí¥«¥ì¡¼Æé(Ã±ÉÊ/844±ß)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÒÊª¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£
Åß¤ÎÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤¹¤ÆéÁ·¡×(899±ß)¡¢¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×(954±ß)
¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÆé¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ß¥ó¤ä¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤¬Ç»¤¤¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÏÆ±Å¹¤ÎµíÆù¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¡£¤´ÈÓ¤Ï¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹É÷¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÀéµÈ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·
µí¥«¥ì¡¼Æé(Ã±ÉÊ/844±ß)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÒÊª¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£