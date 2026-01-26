¥É¥é¥ÞW¼ç±é¤âÏÃÂê¤ÎNCT¡¦¥¸¥§¥Î¡õ¥¸¥§¥ß¥ó¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡ª2·î23Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥§¥Î¤È¥¸¥§¥ß¥ó¤¬¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNCT JNJM¤È¤·¤ÆÍè¤ë2·î23Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
NCT JNJM¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBOTH SIDES¡Ù¤ÏÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò´Þ¤à6¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î23Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥ß¥ó¡¢¡ÈÎ±³ØÀè¡É¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î1Ëç
¡ØBOTH SIDES¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÎ¾ÌÌÀ¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥Î¤È¥¸¥§¥ß¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¿§¡É¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¤¹½Ö´Ö¤È¡¢¤È¤¤Ë¤Ï°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹²áÄø¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£°ã¤¤¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤ò¸«¤»¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2¿Í¤ÏÎý½¬À¸»þÂå¤«¤éNCT¤ÈNCT DREAM¤Î³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤ÈÈ´·²¤ÎÁêÀ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø³«¤«¤é5Æü¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Þ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¿·¤·¤¤»Ñ¤È³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢NCT JNJM¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBOTH SIDES¡Ù¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥§¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£5ºÐ¤Î¤È¤¡¢Êì¿Æ¤ÈÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢2005Ç¯¤ËCM¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±éµ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤¹¡£2013Ç¯¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢Îý½¬À¸¤Ë¡£2016Ç¯8·î¡¢NCT DREAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NCT U¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥ê¡¼¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡þ¥¸¥§¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°Ãæ¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£Îý½¬À¸¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¡£2016Ç¯8·î¤ËNCT DREAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥Ã¥×¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Çò¤¤È©¤ÈÂç¤¤ÊÌÜ¤¬ºÝÎ©¤ÄÈþ¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÖSM¤Î°¦ÕÈ¿Íºà¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£