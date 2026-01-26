¡Ú¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Û¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉÕ¤¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡ÖSeaside Spring Terrace¡×Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³¹¤È°ìÂÎ·¿¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ï±Ç¤¨¤ë¿åÂ²´Û¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖAQUARIUM¡ßART átoa¡×¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿À¸Í¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯½Õ¥é¥ó¥Á
¤½¤ó¤Ê¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎTerrace¡õDining¡ÖALL FLAGS¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡ÖSeaside Spring Terrace¡Ê¥·¡¼¥µ¥¤¥É ¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤¬2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ïºù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¡£¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¤¤áºÙ¤«¤ÊË¢¤Ïºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó·Á¼°¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬¤Ò¤È»®¤º¤ÄÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥í¥Æ¥£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡×¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤òºî¤ì¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥ë¥Õ¥§¹©Ë¼¡×¤ä¡¢¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Ê¤É¡¢½Õ¤é¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹Á¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖALL FLAGS¡×¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷ÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡ÖSeaside Spring Terrace¡×¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê30Ê¬Ä¹¤¤120Ê¬À©¤ÇÀÊ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¡ÖSeaside Spring Terrace¡×¤Ç¡¢½Õ¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÊÆüº¹¤·¤È³¤¤Î¤»¤»¤é¤®¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖSeaside Spring Terrace¡×¥×¥é¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Terrace¡õDining¡ÖALL FLAGS(¥ª¡¼¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°)¡×3F¥Æ¥é¥¹
ÎÁ¶â¡§6000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß
¢¨ÍøÍÑ¤ÏÂç¿Í2¿Í¤«¤é
¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·»þ¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÎÍøÍÑÃæ»ß¡£Å¹ÆâÀÊ¤Ø¤Î°ÆÆâ
¡Ê¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï90Ê¬À©¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§ÎÁ¶â¡£¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î
¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼Äó¶¡¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ë
