45ºÐÄ¾Á°¤Ç½é½Ð»º¡¡¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬Íê¤ëÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Ï¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¡ÖÉþ¤â¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×
½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬¡¢¼«¤é¡Ö¹âÎð½Ð»º¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿Ì¼¤Î°é»ù¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ï¤òÌÀ¤«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ö¹ñÊõµé¡×
1·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñSBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©¡¼Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÏºÇ¶á¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌó1¥«·îÁ°¤Ë½é¤á¤Æ½Ð»º¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Äü¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ÎËö¤ËË¬¤ì¤¿´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÃÙºé¤¤ÇÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤¡Ö°é»ù¤Î»ÙÃì¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷Í¥¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ë°é»ù¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ¿¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö2Ç¯ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤Î¿ÆÌ©¤Ê¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¤â¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢2¿Í¤Î¾þ¤é¤º²¹¤«¤ÊÍ§¾ð¤ò¼¨¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ï²Î¼êRAIN¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤¬¡Ö¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÏÅöÁ³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÌ¼¤¬Êì¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡Ö»ä¤¯¤é¤¤¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1995Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤ò¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È²þÌ¾¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç°ìÌö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥¦É±¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎØÉñ-¥í¥ó¥É-¡Ù¤ÇÃÝ¥ÎÆâË¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢CM½Ð±éÂ¿¿ô¡£2018Ç¯3·î¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î16Æü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£