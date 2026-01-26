¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÊÆ®µ»³¦¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡ªMMAÏ¢ÌÁ¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¿ÔÎÏ
¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÊÆ®µ»¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤ë¡£
Âç´ÚMMAÏ¢ÌÁ¤Ï1·î26Æü¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬ºòÇ¯12·î¡¢Ï¢ÌÁ¤ÎÉû²ñÄ¹¤ËÀµ¼°¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¥Ó¥ó¥¿
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤ÎÉüµ¢¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤òÀµ¼°¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ°é¹ÔÀ¯²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤è¤êÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬³ÊÆ®µ»³¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¶¥µ»¥·¥ë¥à¡Ê´Ú¹ñÁêËÐ¡Ë¤Ç¡ÈÅ·²¼ÁÔ»Î¡É¡Ê¥·¥ë¥àºÇ¶¯¤ÎÎÏ»Î¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²£¹Ë¤ËÁêÅö¡Ë¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈK-1¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
MMAÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥óÉû²ñÄ¹¤ÏÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¤Ê¼êÂ³¤¤ò·Ð¤ÆÌ¾Êí¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Èà¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§À¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢ÂÐ³°Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉüµ¢¤ÎºÇÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢9·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤À¡£MMA¤¬¥¢¥¸¥¢Âç²ñ»Ë¾å¡¢½é¤á¤ÆÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤ÏÉû²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¼çÆ³¤·¡¢´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ³ËÅª¤ÊÇ¤Ì³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¶¥µ»¿Í¸ý³ÈÂç¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ÊÁª¼ê°éÀ®¤ª¤è¤Ó¸¢±×ÊÝ¸î¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
É½ÉñÂæ¤«¤éÂà¤¡¢ºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤ÇÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤â³èÆ°¤òºÆ³«¡£MBCÊüÁ÷·ÝÇ½Âç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£