BTS¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ËëÁ°¤«¤é¡È·å°ã¤¤¡É¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡ª³ÆÅÔ»Ô¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬µÞ³ÈÂç
BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷¡¦·ÐºÑ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Ï¡¢4·î9Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦ÆîÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É34ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ÖBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Á´81¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¤ä·ÐºÑÁ´ÈÌ¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û²Á³Ê10ÇÜ¡Ä´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡¢BTS¸ø±é¤Ç¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë·Ù¹ð
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½ÉÇñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHotels.com¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥º¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Î48»þ´Ö¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦Î¹¹Ô¸¡º÷¿ô¤¬Á°½µÈæ155¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î¤Ë¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë³ø»³¤Î¸¡º÷¿ô¤Ï2375¡ó¤âµÞÁý¡£ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¼çÍ×ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢³ø»³Î¹¹Ô¤Î¸¡º÷¿ô¤¬¿ôÀé¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¥½¥¦¥ë¡Ê190¡ó¡Ë¡¢³ø»³¡Ê3855¡ó¡Ë¤ÎÎ¹¹Ô¸¡º÷¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥é¥¸¥ª¡ÖBandNews FM¡×¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëBTS¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¸ø±é¤ò¼çÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¸òÄÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖClickBus¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼È¯É½¸å¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¹Ô¤¥Ð¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¿ô¤¬Ä¾Á°Èæ600ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡ÖThe Guardian¡×¤â¡¢BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡ÖËÌÊÆÁ´°è¤ÎÅÔ»Ô·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ëµ¬ÌÏ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÆÅÔ»Ô¤Ç¡¢´Ñ¸÷¡¢½ÉÇñ¡¢¾ÃÈñÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¡ÖBread Financial¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¾ÃÈñ¸ú²Ì¤ÏÊ¿¶Ñ3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´Ñ¸÷ÀìÌç¤Î·ÐºÑÊ¬ÀÏµ¡´Ø¡ÖTourism Economics¡×¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¤ÏBTS¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î¿ôÃÍ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î·ÐºÑÅªÇÈµÚÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
BTS¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Èà¤é¤Ï´Ú¹ñ¡¦Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Âç´ÚÌ±¹ñ¹ñ²È¥¤¥á¡¼¥¸Ä´ºº¡×¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿´Ú¹ñ¿Í¡×¤Î1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢JUNG KOOK¤â¥½¥í²Î¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤½ç°Ì¡Ê6°Ì¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï3·î20Æü¤Ë5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ä¿¼¤¤°¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£