20²¯±ßÄ¶¤ÎÄÉÄ§¶â¡Äµð³ÛÃ¦ÀÇ¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¡¢µÙ²Ë¸å¤Ë·³Éüµ¢ºÑ¤ß¡¡Ì¤¤ÀËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤·

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×BTS¡¦JUNG KOOK¡ßSEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡ßASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È
1·î26Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³³ÚÂâ¤ÇÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹ÔÃæ¤Î¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤Ï1·î½é¤á¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉôÂâ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆþÂâ¤«¤é6¡Á7¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»þ´üÅª¤ËÄê´üµÙ²Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢»äÅª¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤¬µÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤«¤é200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤ÎÄÉÄ§¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬ÉôÂâ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤ËÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤Ï°ì¼¡¥³¥á¥ó¥È°Ê¹ß¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¼«¿È¤â·³¿Í¤Î¿ÈÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£º£¸å¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢°²½¤·¤¿À¤ÏÀ¤òÄÀÀÅ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏSNSÅê¹Æ¤Ç¼ºË¾¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎÆþÂâÁ°¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤«¤éÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢200²¯¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤ÎÄÉÄ§¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í»Ë¾å¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ÎÄÉÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿AË¡¿Í¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÌòÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢AË¡¿Í¤Î½»½êÃÏ¤Ï¹¾²ÚÅç¤Ë¤¢¤ë¥¦¥Ê¥®ÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢·ÝÇ½´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤ÈÊì¿Æ¤¬ºÇÂç45¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤AË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢½êÆÀ¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤è¤ê¤â20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤ë¡ÈÀáÀÇ¤ÎÈ´¤±Æ»¡É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Fantagio¤¬AË¡¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀÇ¶â·×»»½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµõµ¶¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢82²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó8²¯2000Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÀÇ¶â¤ò²Ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¡¦¥¦¥ÌÂ¦¤ÏÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡Ö²ÝÀÇÁ°Å¬ÈÝ¿³ºº¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£Fantagio¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬¼Â¼Á²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¡¦¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¡²ò¼á¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£