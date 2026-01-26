ENHYPEN¡¢ÊÆ¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×2°Ì¤òµÏ¿¡ª6ºîÉÊÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Î²÷µó
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
1·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤¬ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¡Ê1·î31ÆüÉÕ¡Ë2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢"Îø¿Í´¶"ËþºÜ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹11Ëü3000Ëç¤Ç¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡Ù1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢SEA¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤ò´¹»»¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡Ë¤Ï9000Ëç¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ê½¸·×´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤¬951Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇENHYPEN¤Ï¡¢6ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMANIFESTO¡§DAY 1¡Ù¡Ê6°Ì¡Ë¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDARK BLOOD¡Ù¡Ê4°Ì¡Ë¡¢5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØORANGE BLOOD¡Ù¡Ê4°Ì¡Ë¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROMANCE¡§UNTOLD¡Ù¡Ê2°Ì¡Ë¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE¡§UNLEASH¡Ù¡Ê3°Ì¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ENHYPEN¤ÎÆ±¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ï9ÅÙÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ï¡¢1·î25Æü¤ËSBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ç¼ýÏ¿¶Ê¡ØBig Girls Don't Cry¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»³ÚÈÖÁÈ³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£