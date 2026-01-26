ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¡¢¡ÈºÇ¤â²á¹ó¡É¤Ê³¤Ê¼Ââ¤ËËÜÆü¡Ê26Æü¡ËÆþÂâ¡Ä¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2ÉÔºß¤ËÀË¤·¤àÀ¼
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤¬ËÜÆü¡Ê26Æü¡Ë¡¢ºÇ¤â·±Îý¤¬²á¹ó¤È¤µ¤ì¤ë³¤Ê¼Ââ¤ËÆþÂâ¤·¡¢¹ñËÉ¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤ÏÆ±Æü¡¢³¤Ê¼Ââ¶µ°é·±ÎýÃÄ¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á½êÂ°»öÌ³½ê¥Ê¥à¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤¬³¤Ê¼Ââ¤Ë»Ö´ê¤·¤Æ¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¶µ°é·±ÎýÃÄ¤ØÆþ½ê¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¡¢¡È30kg¸ºÎÌ¡É¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ëµé
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÆþÂâÅöÆü¤ÏÂ¿¿ô¤Î¾Ê¼¤È²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¿¼Â¤ËÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤Ë¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¶»¥¥å¥óÃí°Õ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥½¥¯Ìò¤ò±é¤¸¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆþÂâ¤Ë¤è¤êÀË¤·¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥½¥¯ÉÔºß¤ò»ÄÇ°¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë