Ä¨Ìò5Ç¯°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡200²¯¥¦¥©¥óÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡È´éÅ·ºÍ¡É¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎË¡ÅªÁèÅÀ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë¡¢Ìó200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¼Â·º¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤ÏºòÇ¯¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿°ì¿Í´ë²è²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤¿Ã¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤òÇÄ°®¤·¡¢¹â¶¯ÅÙ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÃ¦ÀÇ¤ÎµòÅÀ¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥¦¥Ì²È¤Î¥¦¥Ê¥®²°
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤È¡¢Êì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿°ì¿Í´ë²è²ñ¼Ò¤¬·ÝÇ½³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¹½Â¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡¢°ì¿Í´ë²è²ñ¼Ò¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¸Ä¿Í¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¤³¤Î°ì¿Í´ë²è²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ë¶á¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈÊì¿Æ¤¬¡¢ºÇ¹â45¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í½êÆÀ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤è¤êÌó20¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥¦¥ÌÂ¦¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬¼Â¼Á²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸½ºß¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¡¦¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡²ò¼á¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤Ë½¾¤¤ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼áÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÀÇÌ³ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Åö³º¼êÂ³¤¤¬Â®¤ä¤«¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦À¿¼Â¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¤·¤«¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇÈÌæ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î½»½ê¤¬¡¢¿ÎÀî¡¦¹¾²ÚÅç¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥Ê¥®ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Ë¡¿Í¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤äÂç½°¤òµ½¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ªÂ¦¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬»»Äê¤·¤¿ÄÉÄ§¶â¤¬200²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÆÃ²ÃË¡¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ²ÃË¡¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ³Û¤¬Ç¯´Ö10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢Ìµ´ü¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Î¥ÐË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥ÛÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö³Ë¿´Åª¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎË¡¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Î¿Í°÷¤ä¶ÈÌ³¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í½êÆÀ¤òË¡¿Í½êÆÀ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢ÈñÍÑ½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼Á²ÝÀÇ¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤Ã¦ÀÇ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìÆÀ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÏ«Æ¯¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¼ý±×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Ä¿Í½êÆÀ¤È¤·¤ÆºÆ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖË¡¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤ËÃ¦ÀÇ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³Äó¶¡¤ÎÍÌµ¡¢·ÀÌó¹½Â¤¤ÎÂÅÅöÀ¡¢ÁÅÀÇ²óÈò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Î°ÕÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢°ì¿Í²ÈÂ²Ë¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀáÀÇ¤ÈÃ¦ÀÇ¤Î¶³¦¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
µð³Û¤ÎÄÉÄ§¶â¤ä¼Â·º¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¤á¤°¤ëÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Î·ëÏÀ¤Ë¡¢¶È³¦¤ÈÂç½°¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£