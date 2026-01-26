¤ä¤Ð¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¼ºÎøÏÃ¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î½÷»Ò²ñ¡Ù¤¬Ìó£³£°£°£°Ì¾¤Î½÷À¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó£¸³ä¤¬¡ÖÂç¼ºÎø¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤ÎÄË¤ß¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤Ë¼ºÎøÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ºÎøÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÎø¿´¤òÊú¤¯ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ºÎøÏÃ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¡Öº£Æü¤Ï°û¤à¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼ºÎø¤ÎÄË¤ß¤òÌþ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤
¡Ö°û¤á¤Ê¤¤¼ò¤òÌµÍý¤·¤Æ°û¤à»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ª¼ò¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¡Ö½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤È¥«¥é¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤Û¤É¡¢½ý¤Ï¿¼¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¸µµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÍÌÜ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¶öÁ³ÌÜ·â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¤¥Á¥³¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¡ª¡×¤È¤×¤ê¤×¤êÅÜ¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤
¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤È¤³¤í¤Ë¥¥å¥ó¡Ä¤È¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¥«¥ï¥¤¥¤ÅÜ¤êÊý¤Ë¹û¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÎøÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤â¡¢¼è¤êÍð¤·¤¿¤ê¸µ¥«¥ì¤ËÆÇ¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥á¥¤¥¯¤âÉþÁõ¤âÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¼¡×¤È¸µ¥«¥ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤
¡Ö¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯·òµ¤¤Ê»Ò¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¿·¤·¤¤Îø¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¹¥´¶¤òÊú¤¯ÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡©¡×¤È¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¥Õ¥é¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤È¤
¡ÖÅ·Á³¤È¤¤¤¦¤«½ã¿è¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¿´¤¬¤ï¤«¤é¤ºº®Íð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Î²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¡¢¸µ¥«¥ì¤òÀÕ¤á¤ºÈ¿¾Ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¡Ä¡×¤È¸µ¥«¥ì¤Ë°ìÅÓ¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤
¡Ö²¶¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¿¿·õ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤êÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°ìÅÓ¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎø¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¤¤º¤ìÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤
¡Ö¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÎÞ¤¬¥Ý¥í¥ê¡Ä»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ï¼å¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤»¤ëÎÞ¤Û¤É¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸µ¥«¥ì¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Öº£¤É¤¡¢¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ïµ®½Å¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö½éÎø¤ò¼º¤Ã¤¿¿É¤µ¤Ï¤ï¤«¤ë¤·¡¢¥Þ¥¸¥á¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½éÎø¤ò¼º¤Ã¤¿ÄË¤ß¤È½ã¿è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Îø¿´¤¬¤¦¤º¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿É¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÎø¤â´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÏÃ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤êÃËÀ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ºÎøÏÃ¤¬ÃËÀ¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ö°û¤á¤Ê¤¤¼ò¤òÌµÍý¤·¤Æ°û¤à»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ª¼ò¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¡Ö½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤È¥«¥é¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤Û¤É¡¢½ý¤Ï¿¼¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¸µµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÍÌÜ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¶öÁ³ÌÜ·â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¤¥Á¥³¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¡ª¡×¤È¤×¤ê¤×¤êÅÜ¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤
¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤È¤³¤í¤Ë¥¥å¥ó¡Ä¤È¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¥«¥ï¥¤¥¤ÅÜ¤êÊý¤Ë¹û¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÎøÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤â¡¢¼è¤êÍð¤·¤¿¤ê¸µ¥«¥ì¤ËÆÇ¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥á¥¤¥¯¤âÉþÁõ¤âÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¼¡×¤È¸µ¥«¥ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤
¡Ö¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯·òµ¤¤Ê»Ò¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¿·¤·¤¤Îø¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¹¥´¶¤òÊú¤¯ÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡©¡×¤È¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¥Õ¥é¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤È¤
¡ÖÅ·Á³¤È¤¤¤¦¤«½ã¿è¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¿´¤¬¤ï¤«¤é¤ºº®Íð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Î²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¡¢¸µ¥«¥ì¤òÀÕ¤á¤ºÈ¿¾Ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¡Ä¡×¤È¸µ¥«¥ì¤Ë°ìÅÓ¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤
¡Ö²¶¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¿¿·õ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤êÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°ìÅÓ¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎø¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¤¤º¤ìÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤
¡Ö¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÎÞ¤¬¥Ý¥í¥ê¡Ä»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ï¼å¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤»¤ëÎÞ¤Û¤É¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸µ¥«¥ì¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Öº£¤É¤¡¢¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ïµ®½Å¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö½éÎø¤ò¼º¤Ã¤¿¿É¤µ¤Ï¤ï¤«¤ë¤·¡¢¥Þ¥¸¥á¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½éÎø¤ò¼º¤Ã¤¿ÄË¤ß¤È½ã¿è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Îø¿´¤¬¤¦¤º¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿É¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÎø¤â´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÏÃ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤êÃËÀ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ºÎøÏÃ¤¬ÃËÀ¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë