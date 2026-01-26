¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¿¦¾ì¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤¤«¤â...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÄê¾º¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Äê¾º¤Ï¡¢ËèÇ¯°ìÄê¤Î»þ´ü¤òÄê¤á¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¾ºµëÀ©ÅÙ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ºµë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¾ºµë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¹ßµë¡×¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô