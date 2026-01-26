¡Ú¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¡§¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×ÃêÁªÈÎÇä¡Û ÃêÁª´ü´Ö¡§1·î23Æü～1·î29Æü ÈÎÇäÆü»þ¡§1·î31Æü¡¢2·î1Æü

¡¡¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï1·î29Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡º£²ó¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ÈÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡ÅöÁª¸å¤Ï¡¢1·î31Æü¤â¤·¤¯¤Ï2·î1Æü¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÅöÁªDM¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÁªDM¤Ê¤É¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇäÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£