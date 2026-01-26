¥¬¥ó¥À¥à¥Û¥ÓーÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¡×¤Ë¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¼Â»ÜÃæ¡ªX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç»²²Ã
¡¡¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï1·î29Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ÈÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁª¸å¤Ï¡¢1·î31Æü¤â¤·¤¯¤Ï2·î1Æü¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÅöÁªDM¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÁªDM¤Ê¤É¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇäÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¬¥ó¥×¥é PERFECT GRADE ¦Í¥¬¥ó¥À¥à ÃêÁªÈÎÇä ³«ºÅ¡Û- ¡Ú¥¬¥ó¥À¥àÀìÌçÅ¹¡Û¤ª¤¿¤Á¤å¤¦¡£½©ÍÕ¸¶4¹æÅ¹ (@otachu_akiba4) January 23, 2026
»²²ÃÊýË¡
¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー&¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î23Æü～1·î29Æü
ÈÎÇäÆü»þ¡§1·î31Æü or 2·î1Æü
¢¨Å¹Æ¬ÈÎÇä¸ÂÄê
Âæ¼Ö¤ÎÂß½Ð¡¢¤ªÉÊÊª¤ÎÈ¯Á÷Âå¹ÔÅù¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤´¼«¿È¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä pic.twitter.com/3NXqNL2EhJ