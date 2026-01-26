¡Ô¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î½÷À°å»Õ¤â¼Âºß!?¡Õ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡Ù¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡È¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤òÀ©ºî¤¹¤ë»ö¾ð
¡¡Â¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£´ü¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡Ù¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë3¥É¥é¥Þ¤Ë°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï"¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î°Õ³°¤Ê»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÆÃ¹¶Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë¶âÈ±»Ñ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ê¿Í´Æà¡¢ÆâÅÄÍý±û¡£Â¾¡¢½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤Èºù°æ¥æ¥¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¦¶È¥É¥é¥Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢°Û¿§¤Î²ñÏÃ·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿2026Ç¯¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯ºßÂðÎ¨¤Î¹â¤¤Åß¤À¤±¤ËÎÏºî¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç·îÍËÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê21»þ¡Á¡Ë¤È¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¡¢22»þ¡Á¡Ë¤Î2ºî¡£¤É¤Á¤é¤â"¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡Ö¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤«¤éÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡×¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÉÊ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÍÊªÌ¾¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À°å»Õ¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ï¡ÖÀî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ò²ÈÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÆü¤½¤ÎÃËÀ¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°äÂÎ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüÍËÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡½Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡½¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¡Ö½÷À·ºÌ³´±¤ÈÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÃ¦¹ö¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼½ã¿è¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤â¡¢¾®Àâ¤äÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢"¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤òÎ¾¼è¤ê
¡¡¤Þ¤º¡Ö¾®Àâ¤äÌ¡²è¤Î¸¶ºî¤¢¤ê¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¡×¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶ºî¼Ô¤Ø¤Î³ÎÇ§¤äÇÛÎ¸¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼«Í³¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊüÁ÷¼ýÆþ¤ÎÄã²¼¤òIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Ç¤É¤ì¤À¤±Êä¤¨¤ë¤«¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌ±Êü³Æ¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡¢Â³ÊÔ¡¢±Ç²è²½¡¢³¤³°ÈÎÇä¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´ë¶È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¼ý±×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤è¤Û¤É¤Û¤ì¹þ¤ß¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾®Àâ¤äÌ¡²è¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¸½ºß¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥é¥ÞÏÈ¤¬Áý¤¨¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë30¡Á40ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Â¾¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤ÆÈ¼«À¤È¡¢´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥É¥é¥ÞÀ¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¾ï¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤³¤Î¤È¤³¤íÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó°Ê¾å¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ì¤é¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë´ë²è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¼ÂÏÃ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËµöÂú¤äÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Í³¤ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¤¬²ÄÇ½¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤äÅ¸³«¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤«¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆü¡¹¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥¯¡¼¥ë¤´¤È¤Ëº£Åß¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¥É¥é¤Ï¡Ö¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÏ¢È¯
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Æþ¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃÂêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¡£1¥¯¡¼¥ë¤Ç2¡Á3ËÜÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ä«¥É¥é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¥É¥é¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÄ«¥É¥é¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷ÏÈ¤ÈÀïÁ°Àï¸å¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢º£½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡¢º£½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊý¿Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯´Ö¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÏÊ¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£ÆÃ¤Ëº£Åß¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÙÆüÌÀ¤±¤Î·îÍËÌë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤Þ¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤ä°Â¿´´¶¤Ê¤É¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÃ´ÊÝ¤Ï½ÅÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À°å»Õ¤È¼ç¿Í¸ø¤Î²áµî¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¹â¿å½à¡£¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËPR¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¤Þ¤À¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î½÷À°å»Õ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À°å»Õ¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐPR¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢»ëÄ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¡¢¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£