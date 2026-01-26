¥Þ¥®¡¼¡Ê33¡Ë¡¢¥â¥Ê¥³¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤òÁà¤ëÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê±¿Å¾»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¡ÖµÓÄ¹¤¯¤Æ¤¤Ä¤½¤¦¡×»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¡Ê33¡Ë¤¬25Æü¡¢À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤Î¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¸øÆ»¤òÌ¾¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ä¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤æ¤¨¤Î¡È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê±¿Å¾»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¼Ö¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥®¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢F1¥â¥Ê¥³GP¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í»Ô³¹ÃÏ¤ò¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Î·æºî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼2000¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡2LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿5Â®MT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾¼Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥®¡¼¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤Ø¡£¼Â¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢20ºÐ¤Î»þ¤ËMT¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¼Ö¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î»î¾è¤Ï¡Ö13Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÇ°´ê¤Î½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ¨¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤ò¡×
¡¡Áö¤ê½Ð¤·¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤ò¸«¤»¡¢½Å¸ü¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ë¥â¥Ê¥³¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥Þ¥®¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢»î¾è¸å¤Ë¤ÏÁ´Ä¹Ìó4.2m¡¢Á´Éý1.6m¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤æ¤¨¤Î¡È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È±«¤Ç¡Ê²°º¬¤ò¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÅ·¸õ¤ò»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉ¨¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´õ¾¯¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤òñ¥ÁÖ¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤²»¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¤¨¤¨¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖµÓÄ¹¤¯¤Æ¤¤Ä¤½¤¦¡×¤È¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥®¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤â¥â¥Ê¥³¤Î³¹³Ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö³¹ÊÂ¤ß²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·±Ç¤¨¤¹¤®¡Ä¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë