¡¡25Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Çº£Ç¯ºÇ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖKrush.184¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢7¿Í¤ÎKrush girls¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£½ñ½é¤á¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢°ì¿Í¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¾Ð·â¡É¤Î½ñ½é¤á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¡È¾Ð·â¡É¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡2026Ç¯¤Î¡È²õ¤·»Ï¤á¡É¤¬¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÀï¤òÁ°¤Ë²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£Krush girls¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥ê¥ó¥°¤òïèÊâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤äÊúÉé¤ò½ñ¤µ¤·¤¿½ñ½é¤á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä©Àï¡¢Ê´¹üºÕ¿È¡¢¤Ð¤¯Çä¤ì¡¢²Ä°¦¤µ¹¹¿·¡Ä¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ì¿Í¤Î½ñ½é¤á¤À¤±¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Krush girls¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÉÚ³ß½©Êæ¡£¼ê¤Ë¤·¤¿½ñ½é¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾²¤Ç¿²¤Ê¤¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä¡£¤¸¤Ä¤ÏÉÚ³ß¡¢ºòÇ¯¤Î½ñ½é¤á¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÍÊª¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾²¤Ç¿²¤Ê¤¤¡×¡Ö»ú¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¤âÂç´îÍø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªÅö¤ÎÉÚ³ß¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¤â¡ÖK.OÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æ¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤Î2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª ¶«¤Ó¤¹¤®¤Æ¹¢¸Ï¤ì¤¿ ºÇ¹â¤ÎKrush¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª ¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ø¾²¤Ç¿²¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¤·¤Æ¾²¤Ç¿²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Þ¤¸Ã¯¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì»ä¤ò¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Åê¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¤Î»þ¤Ï¾²¤Ç¿²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¾²¤Ç¿²¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¨¤§¤Í¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£