¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄ¡Ö5²ó¤ÎÉ½¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¡×·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö½©ÅÄ¸©¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê41¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡ÈÆæ¤ÎÄ»Ãµ¤·¡É¤Ç¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤«¤é¡¢µéÍ§¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ä¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Ò¼å¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤ËÅ¾¸þ¡¢³Ú¤·¤ó¤À³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö2Ç¯´Ö½¢¿¦¤·¤Æ¤ë¤Í¤ó¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ©¸æÈ×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½©ÅÄ¸©¤ËÇ½Âåµå¾ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ß¤¿¤¤¤ÊÁ´ÉôLED¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¸Ä1¸Äºî¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤Î¡¢Ç½Âåµå¾ì¤Î5²ó¤ÎÉ½¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤¬¡Ö¤½¤³¤À¤±¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¤Ï¤Ç¤¤Ø¤ó¡¢À¨¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤¿¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£