¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡×»Ø¼¨Ìò¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥´´Éô¡¦Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§ ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¶¦Æ±ÀµÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤¦½õÈÈ¡×¤È¼çÄ¥ ¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¡¡ÅìµþÃÏºÛ
2022Ç¯5·î¤«¤é2023Ç¯1·î¤ËÁê¼¡¤¤¤À¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¢Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï°ìÉô¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¹ÔÌò¤Ë¶§´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤«¤é2023Ç¯1·î¤ËÁê¼¡¤¤¤À¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤Ë¤è¤ë7·ï¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ä¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯ÅðÃ×»à¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢¡Ö¼Â¹ÔÌò¤Ë¶§´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Îºá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¦Æ±ÀµÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤¦½õÈÈ¤À¡×¤ÈÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤ËÅìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç90ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃË¡Ê24¡Ë¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥´´Éô¤Î¡È¶â¸ËÈÖ¡É¤À¤Ã¤¿¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê48¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÅÏÊÕÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤È¶¯Åð¤Î·×²èÎ©°ÆÌò¤È¤µ¤ì¤ëº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ÎºÛÈ½¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
