¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÅÐ¾ì¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡Ù¤ò¡¢1·î28Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÂÎ¸³¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë°ìÇÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡Ù
¡¡¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ýµÛ¤¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥«¥«¥ª¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Ãí¤¤¤ÀÃê½Ð¤·¤¿¤Æ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤Í¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¡È¥«¥«¥ª¥·¥§¥¤¥Ö¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡¡¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÂÎ¸³¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¡È¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡É¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡£¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ø¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤àÂÎ¸³¡É¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡Ù¤ò¤è¤êÇ»¸ü¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Á¡¢»êÊ¡¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤êºÝÎ©¤Á¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËìÔÂô´¶¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¿²Á³Ê ¡ÊÉ½¼¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ÎÁí³ÛÉ½¼¨¤È¤Ê¤ë¡Ë
¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡ÙTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡§884±ß¡¡Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡§900±ß
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊR¡Ë¥ê¥ï¡¼¥É²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£
