¡Ö±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×°û¼ò±¿Å¾¤Ç»ö¸Îµ¯¤³¤··Ù»¡¤ËÊó¹ð¤»¤º¡ÄÆÊÌÚ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¡Ê58¡ËÂáÊá¡¡¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿°ìÉôÈÝÇ§
ÆÊÌÚ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤··Ù»¡¤Ë¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡Ö±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¾®ÎÓÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ï24Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¡¢Æá¿ÜÄ®¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼Ö¤òÁá¤¯°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£