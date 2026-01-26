¼ä¤·¤¤Ï·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤Í¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î18Ëü±ß¡Ó¡ÒÂà¿¦¶â1,800Ëü±ß¡Ó60ÂåÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÇã¤Ã¤¿¡ÖÃæ¸Å¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸®²È¡×¤Ç¸å²ù¤ÎÆü¡¹¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡ÊÁ´ÂÎÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Î°Õ¸þ¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿É×ÉØ¤Î¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿É×ÉØ
É×¤ÎA¤µ¤ó¡Ê66ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¤ÎB¤µ¤ó¡Ê61ºÐ¡Ë¤Ï6Ç¯Á°¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹Ù³°¤ËÃæ¸Å¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§Ä¾¸å¤Ï2LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ4¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï4LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½»¤ßÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÄÂÂß¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µ¤·Ú¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÏÌ©¤«¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡ÖÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Ç¡¢Í¥²í¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿6Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¡£·ãÌ³¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢É×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¢¡¢²È¤òÇã¤ª¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊB¤µ¤ó¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤Î»×¤¤¤ËÇö¡¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¾è¤êµ¤¤ÎÍÍ»Ò¡£ÅÔÆâ¤ÎA¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤ËÄÌ¶Ð²ÄÇ½¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤áÅÚÃÏ´ª¤Î¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¡¢Í½»»Åª¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1,500Ëü±ß¤ÎÍÂ¶â¤«¤é1,000Ëü±ß¤òÆ¬¶â¤È¤·¤Æ¡¢ÃÛ25Ç¯¡¦3,800Ëü±ß¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤ò¹ØÆþ¡£2,800Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó16Ëü±ß¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¡Ë¤Î15Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
60ºÐ¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢´°ºÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï75ºÐ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â¤¬½Ð¤¿¤é¡¢°ìÉô¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢65ºÐÄêÇ¯¤Ç1,800Ëü±ß¤ÎÂà¿¦¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¡¢800Ëü±ß¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç70ºÐ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬´°ºÑ¤Ç¤¤ëÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÎABÉ×ºÊ¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÍÂ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ1,300Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤ò¸å²ù
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤«¤é¼õµë¤Ç¤¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï·î18Ëü±ß¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå8Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿26Ëü±ß¤¬1¥õ·î¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£Í¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤È¡¢Æó¿Í¤Ï¤µ¤Û¤É¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯¶â³Û¤Ë¸í»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·°ú¤¸å¤Î¿¶¹þ³Û¤Ï16Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ç¿©Èñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¸³èÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²È·×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ëè·î2¡Á3Ëü±ß¤º¤ÄÍÂ¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ä¹â¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Í«¤¦¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è°Ê³°¤Ë¤âÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤ÎµëÅò´ï¤¬²õ¤ì¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¿ôÇ¯Æâ¤Ë¤Ï³°ÊÉ¤È²°º¬¤ÎÅÉÁõ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·Åö½é¤ËÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿Äí¤Ç¤Î²ÈÄíºÚ±à¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä³Ú¤·¤àµ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï»¨Áð¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾®¤µ¤ÊÄí¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¸å²ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ä¤é¤¤¤Î¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Æüµ¢¤ê¤Ë¤Ï¾¯¤·±ó¤¤¡¢¤Ç¤âÇñ¤Þ¤ëµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢Â¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¼ä¤·¤¤Ï·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¡¢B¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ë¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë²È¤òÇã¤¦ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÄêÇ¯¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï´°ºÑÇ¯Îð¤ò80ºÐÌ¤Ëþ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢30Âå¤ä40Âå¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¤è¤ê¤âÊÖºÑ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ï¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬¶â¤ò¤è¤êÂ¿¤¯½àÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊÖºÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍÂ¶â¤ò¸º¤é¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ä»º¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Äê´üÅª¤Ë½¤Íý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¤ÎÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÇ¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤Æ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¿³ºº¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£DIY¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤è¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÊØÍø¤µ¤ä¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ø¤ÎÍÆ°×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²ÁÃÍ¤Î²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤ÃÏ°è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÇäµÑ¤Ëº¤¤Ã¤¿·ë²Ì¶õ¤²È²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÉéÆ°»º¡É¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª·ï¤Î²Á³Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àè¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¡¢Æ¬¶â¤È¥í¡¼¥ó¶â³Û¡¢½»´Ä¶¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊª·ïÁª¤Ó¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ý¤Á²È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¦½ÀÆð¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³粼 Íµ²Â»Ò
FP»öÌ³½êMIRAI
ÂåÉ½