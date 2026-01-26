¡Ö¥×¥í¤Ë´ÝÅê¤²¡×¤Ç»ñ»º¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡©ÉÙÍµÁØ¤¬¡Ö»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ò·è¤·¤Æ¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÚÉÙÍµÁØÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤ê¡¢¸Û¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î»ñ»º¤ò»ý¤ÄÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê´ÉÍý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÉÙ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëÉÙÍµÁØ¤Û¤É»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ë¿Í°ìÇÜ¥·¥Ó¥¢¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Ï¼«¤é»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤·¡¢´ÝÅê¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØÀìÌçÀÇÍý»Î¤Î¿¹ÅÄµ®»Ò»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÉÙÍµÁØ¤ÎÎÎ¼ý½ñ1000ËüËç¸«¤Æ¤¤¿ÀÇÍý»Î¤¬¶µ¤¨¤ë ²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤«¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¡á»ñ»º¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÉÙÍµÁØ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È½ÃÇ¤¬Â®¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¤¡£¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«¡×¡ÖÃ¯¤È²ñ¤¦¤«¡×¨¡¨¡Æü¾ï¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢Â¨·è¡¦Â¨¹ÔÆ°¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ñ»º¤È¤ß¤Ê¤¹´¶³Ð¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸À¤¦¡Ö¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤¬1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤ÇÊó½·¤òÀÁµá¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»þ´Ö¡á²ÁÃÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÙÍµÁØ¤â¤Þ¤¿¡Ö»þ´Ö¡á»ñ»º¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¡¢Ã¯¤È²¿¤ËÅê¤¸¤ë¤«¤òÅ°Äì¤·¤Æ¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÏ¤¯¥á¡¼¥ë¤â¡¢½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ·èÃÇ¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¥Àè½ç°Ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÉÙ¤¬·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É»þ´Ö¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ÏºÇ¤âÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤¬ÉÙ¤Î»ýÂ³ÎÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯ÉÙÍµÁØ¤Û¤É¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¿Í¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¿Í¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¼«¿È¡¢»þ´Ö¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯ÉÙÍµÁØ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÊ¸ÎÌ¡¢Ê¸¾Ï¹½À®¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌÜÅª¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²ñµÄ¡×¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤¼²ñµÄ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ë½Ð¤Æ¡Ö²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¤Þ¤ººÇÄã¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¶È³¦¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µÄ»öÏ¿¤Ò¤È¤ÄÀµ³Î¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤¬µÄ»öÏ¿¤ò¼è¤ëÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤äÇØ·ÊÃÎ¼±¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯µÏ¿¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ã±½ãºî¶È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìAI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ë²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ç»þ´Ö¤òÇã¤¦¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÄ¾¹ÔÊØ¡£ÃÍÃÊ¤Î°Â¤µ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±Ã»½Ì¤Ç¤¤ë¤«¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤ÇÉâ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢³Ø¤Ó¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÉÙ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»þ´Ö¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¡¢ÉÙ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¤Ó1
»þ´Ö¤¬»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²¿¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò»È¤¦¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬ÉÙ¤Î»ýÂ³ÎÏ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö»þ´Ö¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ë¤¿¤À»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÍý²ò¤·¡¢ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñµÄ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ÝÅê¤²¤Ï¤·¤Ê¤¤
»ýÂ³Åª¤ËÉÙ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ò·è¤·¤Æ¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÀÇÌ³È½ÃÇ¤ä¿½¹ð¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¸Ä¿Í¿½¹ð¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÏÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿½¹ðÁ°¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î°Õ¼±¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ãÈµÄ½ñ¤Ç¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Åê»ñ°Ñ°÷²ñ¤ä¼èÄùÌò²ñ¤ÇÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤ò·èµÄ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤é¤Ð¥É¥µ¥Ã¤ÈÎÎ¼ý½ñ¤òÅÏ¤·¤Æ½èÍý¤µ¤»¤ì¤ÐºÑ¤à¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÙ¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤Û¤É»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¸Ä¿Í¤Î·ÐÈñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¤ª¶â¤Î´¶³Ð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÙ¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î»ñÎÁ¤¬É¬Í×¤«¡×¡Ö¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¡¢È½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÀ°Íý¤·¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¨¡¨¡¤½¤Î»ÑÀª¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÇ¤¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¼«¤é¹Ô¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¢Áý¤ä¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÉÙ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬´Å¤¤
µÕ¤Ë¡¢ÉÙ¤¬·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊ£¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤¤¤¯¤é¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸ýºÂ¤ä¥«¡¼¥É¤Î¿ô¤À¤±¤¬Áý¤¨¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òËÜ¿Í¤Ç¤¹¤éÄÉ¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´ðËÜÅª¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤äÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬´ë¶ÈºÆÀ¸¤Î¸½¾ì¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¡Ö¤´¤¯½éÊâÅª¤Ê´ÉÍý¤Î·çÇ¡¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë»ÑÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤¬ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÙ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î°Õ¼±¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬ÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ÇÄË´¶¤·¤Æ¤¤¿¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤äÆñ¤·¤¤¶âÍ»ÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ë»ñ»º¤äÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢ÉÙ¤òÃÛ¤¯Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤ÎÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¤Ó2
¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÇ¤¤»¡¢´ÝÅê¤²¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿ô»ú¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«¤éÈ½ÃÇºàÎÁ¤òµá¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ÉÙ¤ò¼é¤ê¡¢°é¤Æ¡¢·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿»ñ»º¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÅØÎÏ¤äÀ¿¼Â¤Ê½¬´·¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥â¥Î¤ä¥«¥Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤äÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤ä³Ø¤Ó¡¢¿®ÍÑ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¼«Ê¬»ñ»º¡×¤ò¡¢Æü¡¹ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤Ç¤¹¡£
¿¹ÅÄ µ®»Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º²ñ·×»öÌ³½ê
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦ÀÇÍý»Î