»°½Å¸©Æâ¤ÎÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ»°½Å¸©¶¨²ñ¤¬23Æü¡¢¸©Æâ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤È¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ë¼Ö¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò20¼Ò¤Î¿¦°÷¤é¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Êç¶â¤ò´ð¤ËµîÇ¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â£Äè¼°¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ»°½Å¸©¶¨²ñ¤Î¶¶ËÜ¹¯»Ë²ñÄ¹¤«¤é»°½Å¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î²£ÅÄ¹À°ì»öÌ³¶ÉÄ¹¤ËÌÜÏ¿¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÄÅ»Ô¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ÈÌ¾Ä¥»Ô¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
