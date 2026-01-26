Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Ç¤â9³ä¤¬¡Ö¸òºÝ¡¢·ëº§ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©½÷À¤Ï¡ÖÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡¢ÃËÀ¤Î´õË¾¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒPresia¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ØPresia¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Èº§³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥ÆÅÙ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤°ÛÀ¤Ç¤â·ëº§Áê¼ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á40Âå¤ÎÃËÀ178¿Í¡¢20Âå¡Á30Âå¤Î½÷À180¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Î°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢½÷À¤¬95.6¡ó¡¢ÃËÀ¤Ï97.8¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢½÷À¤¬93.3¡ó¡¢ÃËÀ¤Ï98.3¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤Î¿ÍÊÁ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Î°ÛÀ¤È¸òºÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À²óÅú¤Ï¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê76¿Í¡Ë¤ä¡ÖÉÔ´·¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê44¿Í¡Ë¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½÷À¤ÏÉÔ´·¤ì¤ÊÃËÀ¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢°ì½ï¤ËÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃËÀ²óÅú¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ´·¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê48¿Í¡Ë¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤º¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê47¿Í¡Ë¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¤»¤ºÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê46¿Í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢Îø°¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶î¤±°ú¤¤ä¡¢²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¡Ê»¡¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤è¤ê¤â¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Ç¤âÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ¤ÎÇ¯Îð¤Î¾å¸Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤¬¡Ö20Âå¤Þ¤Ç¡×¡Ê73¿Í¡Ë¡¢¡Ö30Âå¤Þ¤Ç¡×¡Ê78¿Í¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö20Âå¤Þ¤Ç¡×¡Ê41¿Í¡Ë¡¢¡Ö30Âå¤Þ¤Ç¡×¡Ê84¿Í¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö40Âå°Ê¹ß¤Ç¤âOK¡×¡Ê40¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦·ëº§ÁêÃÌ½êPresia