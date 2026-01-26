¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤¤º¤ë·Á¤Ç°ÜÆ°¤Ê¤É¡¡¡Ö»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ð±à¡×¤ÇµÔÂÔ4·ï¤òÇ§Äê
»°½Å¸©¤Î³°³ÔÃÄÂÎ»°½Å¸©¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ã¤¬¤¤¼ÔÆþ½ê»ÜÀß¡Ö»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ð±à¡×¤Ç¡¢2025Ç¯¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÆþ½ê¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤¬4·ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ð±à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯10·î¤È12·î¤Ë¿¦°÷¤¬Æþ½ê¼Ô¤Î¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤¤º¤ë·Á¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É4·ï¤ÎµÔÂÔ¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ð±à¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¤â¿¦°÷¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤¬ÆÃÊÌ´Æºº¤ò¹Ô¤¤»ö¶ÈÃÄ¤Ë²þÁ±¤ò»ØÆ³¤·¡¢¤¤¤Ê¤Ð±à¤¬¸©¤Ë²þÁ±·×²è¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎµÔÂÔ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»°½Å¸©¤Ï³°Éô¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿ÂÐºö¸¡Æ¤¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î¶µ°é¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£