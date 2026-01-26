SV¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ø¡¡¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤¬Ã²´ê½ñ
ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎV¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿¹»ÔÄ¹¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÇÍÕÀ¿¾ïÌ³¼èÄùÌò¤é¤¬»ÍÆü»Ô»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤Ë¹ñÆâ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°SV¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»²Æþ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÍ×Ë¾¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ã²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÇÍÕ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÃË»Ò¤ÎSV¥¯¥é¥Ö¤¬10¥¯¥é¥Ö¤¢¤ê¡¢º£¸å16¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¾º³ÊÀï¤Ê¤¯»²Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÁê¹¥¥¢¥ê¡¼¥Ê»ÍÆü»Ô¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢»Ô¤È¤·¤Æ²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ïº£¸å¡¢ÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤È¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÍÆü»Ô»Ô¤òµòÅÀ¤ËºÇÂ®¤Ç2027Ç¯10·î¤«¤é¤ÎSV¥ê¡¼¥°»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÇÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¾¡¤ÁÉé¤±¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
