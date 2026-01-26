ÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¡£Æó¿Í¤ÎÃç¤ò¸ì¤ë¡Ö70ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼«¼çÊÖÇ¼¡£ÀÎ¤Ï²«¿§¤Î¥«¥Þ¥í¤ÇÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÆ³¸¢¤ÏÌ¼¤Ë¡×
2026Ç¯1·î26Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤µ¤ó¤¬²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£Æó¿Í¤ÎÃç¤ä¡¢µîÇ¯£¹·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤Î¿ÆÍ§¡¦µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉÚ»Î¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î´äºê¥ê¥º¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2024Ç¯12·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****¸½ºß86ºÐ¤ÎÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸³è¤ò°Æ¤¸¤ë¡¢Ì¼¤Î´äºê¥ê¥º¤µ¤ó¡£ÉÚ»Î¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¹½À®¡áÆâ»³Ì÷»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ê¥º¤µ¤ó¤òÊú¤¯ÉÚ»Î¤µ¤ó
ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ´Ø·¸¤¬µÕÅ¾
¥ê¥º¡¡¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹ÔÆ°¤¬¤¤¤Ä¤âÅâÆÍ¤Ê¤Î¤è¡£»ä¤¬28ºÐ¤Î¤È¤¡¢²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤·¡£
ÉÚ»Î¡¡¤¤¤º¤ì·ëº§¤·¤¿¤é¥¤¥ä¤Ç¤â²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ï¥é¥¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È²È¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¡¢¼«Î©¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤è¡£
¥ê¥º¡¡»ä¤¬²¿¤è¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬70ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼«¼çÊÖÇ¼¤·¤¿¤³¤È¡£
ÉÚ»Î¡¡Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ë»×¤¤Î©¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ËÊÖÇ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£
¥ê¥º¡¡¾×Æ°Åª¤¹¤®¤ë¡£¼Ö¤¬¤Þ¤À¤¦¤Á¤Î¼Ö¸Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
ÉÚ»Î¡¡¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤»¤¤¤»¤¤¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¥º¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê½ÐÉÔÀº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢½µ2²ó¤Ï°ËÀªÃ°¤Ë¿©»ö¤äÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£º£¤Ï»ä¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
ÉÚ»Î¡¡ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤è¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤òÏ¢¤ì²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÈè¤ì¤ë¤·¡£
¥ê¥º¡¡»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤âµÕÅ¾¤·¤¿¤è¤Í¡£º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥¢¥á¼Ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥Þ¤¬Á¥Ä¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£
ÉÚ»Î¡¡¤½¤¦¡¢²«¿§¤Î¥«¥Þ¥í¤È¤«¤Í¡£»ä¤¬¡Ö°ËÀªÃ°¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¹æÎá¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡£»ä¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤â¼¸¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¥ê¥º¡¡¼¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤ÏÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò´µ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢º¸¤Î¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡£
ÉÚ»Î¡¡¤¤¤¤¤¨¡¢¥´¥ß¤Î½Ð¤·Êý¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ª¥·¥á¤òÂØ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¡£
¥ê¥º¡¡¥ª¥·¥á¤òÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤«¤À¤«2¡Á3Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï²¿½½Ç¯¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¼Î¤ÆÊý¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
ÉÚ»Î¡¡¤¢¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡£
¥ê¥º¡¡»ä¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¤Þ¤º¥é¥Ù¥ë¤ò¤Ï¤¬¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤ËÀìÍÑ¤Î¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ³°¤¹¡£¿å¤Ç¤æ¤¹¤¤¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤¿¤é¡¢Æ§¤ßÄÙ¤·¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¥´¥ß¤Ë½Ð¤¹¡£
ÉÚ»Î¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¤§¡¢¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¿Í¤Ë¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾®¤¦¤ë¤µ¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ï¤è¡£
¥ê¥º¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¼ã´³¡¢¿À·Ð¼Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£
ÉÚ»Î¡¡»ä¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤ï¡£»ä¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍÕ½ñ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£
¥ê¥º¡¡¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¥Þ¥Þ¤Ï¹ø¤¬ÄË¤¤¤«¤é¡¢ÍÕ½ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Ã¤«¤êÅ¾¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¹üÀÞ¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡£¤·¤«¤âµßµÞ¼Ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸Æ¤Ö¤Ê¤È¸À¤¦¤·¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ý¥¹¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÇÛ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡£·è¤·¤ÆÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ÉÚ»Î¡¡¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¤¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤±¤É¡£·ë¶É¡¢Êì¤ÈÌ¼¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÊÒÎø¤Ê¤Î¤è¡£Êì¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµÕ¤é¤ï¤º¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Êì¿Æ¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é²æËý¤·¤ÆÀ¸¤¤ë½ÉÌ¿¤Ê¤Î¤è¤Í¡£
º£¤µ¤é¼«Í³¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¥ê¥º¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¿´³°¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤¬80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤³¤½¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤À¤é¤±¡£Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉÚ»Î¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤È¤¤è¡£
¥ê¥º¡¡¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ÈÂÓ¤â²È¤ÎÅÅÏÃ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î¿Í¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¢¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«³°¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Þ¥Þ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¡£
ÉÚ»Î¡¡ÊØºÂ¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤è¡£ÅÅµ¤Âå¤â¤µ¤Û¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡£
¥ê¥º¡¡¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¡£¿´ÇÛ¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥à¥ê¡£3³¬·ú¤Æ¤Ë¥â¥Î¤¬»³¤Û¤É¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢ÓÃÂ©¤ÎÈ¯ºî¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
ÉÚ»Î¡¡»ä¤âÌµÍý¤Í¡£Æ±µï¤·¤¿¤é¡¢ËèÆü¼¸¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´ÈÓ¤âºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥º¡¡¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ³Ê¤â¼ñÌ£¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤«¤é¡¢Æ±µï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤¦¡£
ÉÚ»Î¡¡»ä¤Ï6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¡£·ëº§¤·¤ÆÉ×¤È¡¢Î¥º§¸å¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£Ç°´ê¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¡£º£¤µ¤é¡¢¤³¤Î¼«Í³¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡£
¥ê¥º¡¡¤½¤ì¤ÏÆ±´¶¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¥Þ¥Þ¤¬¹üÀÞ¤·¤Æ»ä¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂà¶þ¡×¤È¸À¤¦¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤»¤¿¤é¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤Ç¿²¤ë¤·¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¡¢»ä¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉÚ»Î¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢º£¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤è¤Í¡£
¥ê¥º¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤Î´õË¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤¬4¤Ä¤â¤¢¤ë3³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌµÂÌ¤À¤·¡¢¶áº¢¤ÏÆÈµïÏ·¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é°Â¿´¤À¤«¤é¡£
ÉÚ»Î¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤éÈè¤ì¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ï¤è¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡£
¥ê¥º¡¡10Ç¯Á°¤«¤éÃÇ¼ÎÎ¥¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡£¥«¥Ó¤ÎÀ¸¤¨¤¿ËÜ¤ä»ä¤Î¼ñÌ£¤È¤Ï°ã¤¦ÍÎÉþ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î»³¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢½èÊ¬¤Ëº¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÉÚ»Î¡¡¤Ò¤È¤ê¤¸¤ãÌµÍý¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸ý¤Ð¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ê¥º¡¡¤¤¤Ã¤½Å´µå¤Ç²È¤òº¬¤³¤½¤®¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ÉÚ»Î¡¡¤½¤ì¤Ê¤é»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤ï¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤¬Æ±¤¸¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢·ëº§¤ÏÌµÍý¤«¤â¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÊÌµï¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÂç¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¥º¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö²¿¤è¤êÉÝ¤¤¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤âµ¿¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤À¤è¡£
ÉÚ»Î¡¡¤À¤«¤é»ä¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥º¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤µ¤é·ëº§¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¡ÖËèÄ«¤Î¡ØÀ¸Â¸³ÎÇ§¡Ù¤Î½¬´·¤¬ÆÍÁ³ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Ë¤ÏÇ¤È¸¤¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÆÈ¿È¤Î½÷Í§Ã£¤È¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£
ÉÚ»Î¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬»à¤ó¤À¤é¼ä¤·¤¤¤È»×¤¦¤ï¤è¡£¤Þ¤¢¡¢Ô¼¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥â¥Î¤À¤é¤±¤Î²È¤ò»Ä¤·¤ÆÀÂ¤¯¤«¤é¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ´¶½ý¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë