¡¡¥Û¥ó¥À¤È¹½£µ¥¼Ö¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹µ¥¥Û¥ó¥À¡×¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï2001Ç¯¤Ë½éÂå¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥ÀÆÈÁÏ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡ÊÅÐÏ¿¼Ö¡Ë¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ç´ã¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤µ¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¼Æ¸¤¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä°Â¿´´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£²óÃæ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌþ¤··Ï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤¿2ÃÊ¹½¤¨¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¾¯¤·ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÁÇÃÏ¤Î¥í¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾®ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÁ´3¿§¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏÂÊ±ß·Á¤«¤éÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4169mm¡ßÁ´Éý1694mm¡ßÁ´¹â1537mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2530mm¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ91kW¡Ê124ÇÏÎÏ¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯145N£í¤òÈ¯À¸¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï6Ëü6800¸µ¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¸ÂÄê3000Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê8Ëü6800¸µ¡ÊÌó190Ëü±ß¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÂçÉý¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶¥¹ç¼Ö¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¶áÇ¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÏÈÎÇäÌÌ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î»Ô¾ì¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£