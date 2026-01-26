¡Ò¥°¥é¥ßー¤Ç¤«¤Þ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ó¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¼Î¤Æ¡ÖÀ¸±éÁÕ¡×¤ÇÄÏ¤ó¤ÀºÇÂç¤Î¾Þ»¿¡Ä°ìÅÙ¤Ï¡ÈÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É2¿ÍÁÈ¤¬¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
2021Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥å¥ª¤Î¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¡£¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸»Ë¾åºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê2¿ÍÁÈ¤À¤¬¡¢12Ç¯Á°¤Î1·î26Æü¤ËÈà¤é¤¬ÅÁÀâÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥°¥é¥ßー¾Þ¤Ç£µ´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É!?
2014Ç¯1·î26Æü¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¡ØÂè56²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¡Ù¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¤È¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ë¶¦±é¤ä¡¢17ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥íー¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥ßー¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬2¿ÍÁÈ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤À¡£
¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹³ØÀ¸¡¢¥Èー¥Þ¡¦¥Ð¥ó¥¬¥ë¥Æ¥ë¤È¥®¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥É¡¦¥ª¥á¥ó¡á¥¯¥ê¥¹¥È¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1987Ç¯¡£
2¿Í¤ÏÎ®¹Ô¤Î²»³Ú¤è¤ê¤â¡¢1960～70Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥½¥¦¥ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬²Ö³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ä¥É¥é¥à¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥½¥¦¥ë¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê²»³Ú¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢1995Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î¥ì¥³ー¥É¡¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Â³¤¯2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡Ù¤¬¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¿¥Ï¥¦¥¹¡¦¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢4～5Ç¯¤Ë1Ëç¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¡¢¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥å¥ª¤Ë¤Ê¤ë¡£
5Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤ÊÏ©ÀþÊÑ¹¹
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥ëー¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¼êË¡¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÀ¸¤Î±éÁÕ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡¢Èà¤é¤¬¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥à¤ä¥Ùー¥¹¡¢¥®¥¿ー¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÄ¤é¤»¤ë¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç»þÂå¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
À©ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯¸å¤Î2013Ç¯5·î¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥á¥â¥êー¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼êË¡¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÏ©ÀþÊÑ¹¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥Üー¥«¥ë¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥ー¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤Ç1²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇ¤â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥á¥â¥êー¥º¡Ù¤Ï²û¸Å¼çµÁÅª¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þÂå¤Î²»³Ú¤ò¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¥°¥é¥ßー¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÀ¤³¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤¬¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥á¥â¥êー¥º¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»þÂå¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿À¨ÏÓ¤Î¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½Âå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤À¡£
¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨¥ì¥³ー¥É¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥ー¡Ù¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Öー¥¹¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥À¥Õ¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò1¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀè¤Î²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£µ±¡¡ÊÔ½¸¡¿TAP the POP