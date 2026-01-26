»°¾åÍª°¡¡¡¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¹ðÇò¡¡¡Ö¹ØÆþ¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×½Ð±é¼Ô¶Ã¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í10¿Í¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤·¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Æ¹ç·×10²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ª²È¤ÎÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬2000Ëü±ß¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¹ØÆþ¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¡©¡×¤È½Ð±é¼Ô¤«¤é³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤³¤âºî¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁ°¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¼¡¤Î²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ë½»¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£