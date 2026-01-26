¡ÖÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¡×¡¡»ÔÌ±¤¬°ÜÌ±ÁÜºº´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¡¢º£·î2·ïÌÜ¡¡ÊÆ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç24Æü¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤¬°ÜÌ±ÁÜºº´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÏ¢Ë®¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ2·ïÌÜ¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ë°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄÉÅé¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤Î¸½¾õ¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¿¤ÀÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Æ±¤¸°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×
¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¤Î½¸¤¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ô½½¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç²Ö¤ä¤í¤¦¤½¤¯¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï¢Ë®Åö¶É¤Ï¡¢ÁÜºº´±¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤ÇÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£CNN¤ÏÀ¯¸¢Â¦¤Î¤¦¤½¤Î¼çÄ¥¤äÊÑÁ«¡Ê¤Ø¤ó¤»¤ó¡Ë¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½Æ·â¸å¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¯¸¢¹â´±¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬Ä´ºº¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Ë®¤È½£¤ÎÅö¶É¤Ï¾Úµò³«¼¨¤ò½ä¤Ã¤ÆË¡Åª¤ÊÁè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£