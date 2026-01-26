ËÌ³¤Æ»¡¦À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¡¢Åß¤À¤±¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖÉ¹¤Î¶µ²ñ¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë - ·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤°ìËçÉ¹¤Î¥É¡¼¥àÃÂÀ¸
¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¡×(ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´)¤Ç¤Ïº£Åß¡¢20¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖÉ¹¤Î¶µ²ñ¡×¤¬¡¢Àã¤ÈÉ¹¤Î³¹¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
º£Åß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÉ¹¤Î¶µ²ñ¡×
ËèÇ¯¡¢Åß¤ÎÌë¤Ë¤À¤±¸½¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢3.2¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÉßÃÏ¤ËÉ¹¤äÀã¤Ç¤Ç¤¤¿¥É¡¼¥à¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÉ¹¤Î³¹¡£Å·°æ¤äÊÉ¤ÎÁ´¤Æ¤¬É¹¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¹¤Î¶µ²ñ¡×¤È¡ÖÉ¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢³¹¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡Á2026Ç¯3·î14Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï600±ß¡£¥È¥Þ¥à ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼¡¢¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à½ÉÇñµÒ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÎÁ´·Ê
¡û¡ÖÉ¹¤Î¶µ²ñ¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
É¹¤Î¶µ²ñ¤Ï¡¢¥È¥Þ¥à¤ÎÅß¤Ë¤ï¤º¤«Ìó1¥ö·î¤À¤±»Ñ¤ò¸½¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¶µ²ñ¡£º×ÃÅ¤ä½½»ú²Í¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¡¢°Ø»Ò¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àã¤ÈÉ¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿É¹¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤°ìËçÉ¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥É¡¼¥à¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2005Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë660ÁÈ°Ê¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ËèÇ¯°ì¤«¤éÃÛ¤«¤ì¤ë¤³¤Î¶µ²ñ¤Ï¡¢º£Åß20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀß·×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÀÀ¤¤¤Î¾ì¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÀß·×
É¹¤Î¶µ²ñ Æâ´Ñ
¿·Ïº¿·ÉØ¤¬Î©¤Ä¡ÖÀÀ¤¤¤Î¾ì¡×¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿É¹¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ÀÀ»¤Ê¶õ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Á³¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ê±ó¤òÀÀ¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Ïº¿·ÉØ¤¬Î©¤ÄÀÀ¤¤¤Î¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢»²ÎóÀÊ¤òÆ±¿´±ß¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ÎÀÊ¤«¤é¤â¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¼é¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤â¤Þ¤¿¡¢360ÅÙ¤«¤é²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î½ËÊ¡¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¶µ²ñ·úÃÛ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁ°Êý¤ò¸«¤ë¡×·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃæ¿´¤ò¸«¼é¤ë¡×·Á¼°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²Îó¼ÔÁ´°÷¤¬½ËÊ¡¤ÎÎØ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¶õ´ÖÁÏ¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÉ¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
É¹¤Î¶µ²ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡ÖÉ¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×(1·î30Æü´°À®Í½Äê)
É¹¤Î¶µ²ñÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤È¡¢20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÉ¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥É¡¼¥àÃæ±û¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢É¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤äÄ¦¹ï¤Ç¡¢É¹¤Î¶µ²ñ¤È¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÎÃÂÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤¬¹¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎòÂå¤ÎÉ¹¤Î¶µ²ñ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÇ¯¤´¤È¤ÎÊâ¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÀß¤±¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÑÁ«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
