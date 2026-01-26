¡ÖÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÇú¾å¤²¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤ò·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬Ê¬ÀÏ
1·î26Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～8»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤À¤±5%¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¿·Ê¹¼Ò¡¢ÄÌ¿®¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ßÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬23Æü¤«¤é25Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï69%¤ÇÁ°²óÄ´ºº¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï23%¤ÇÁ°²ó¤Î14%¤«¤é9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£Æü·Ð¿·Ê¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬23Æü¤«¤é25Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï67%¤Ç2025Ç¯12·î¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤Î75%¤«¤é8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³Õ¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤¬26%¤Ç¡¢Á°²ó¤Î18%¤«¤é8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¿·Ê¹¤¬24Æü¡¢25Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²óÄ´ºº67%¤«¤é10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î57%¤È²¼Íî¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤é7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î29%¤Ç¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬24Æü¡¢25Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬63.1%¤ÇµîÇ¯12·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é4.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾åÇ°¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾åÇ°¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÇú¾å¤²¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤À¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ°²ó30%¤¬35%¡×
¾åÇ°¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
»ûÅç¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï7%¤¬6%¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¡£ÃæÆ»¤Ï5%¡£»²À¯ÅÞ¤Ï4%¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Á°²ó4%¡¢º£²ó3%¡£¶¦»ºÅÞ¤¬Á°²ó1%¤¬2%¤Ë¡£ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Á°²ó41%¤¬31%¤Ç¤¹¡×
¾åÇ°¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤1%Á°¸å¤·¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¡£¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤À¤±5%¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸²Ãø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏÆü·Ð¤ÎÄ´ºº¤Ç¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£5¥Ý¥¤¥ó¥È¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ËÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Áªµó¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤¬¡ÖÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Þ¤¢¡¢²ò»¶¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀÄÌÚ¤ÎË¡Â§¤Ç¸«¤ë¤ÈÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¥×¥é¥¹À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¡¢100%Ä¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢ÀÎ¤ÎÄê¿ô¤À¤Ã¤¿¤é300µÄÀÊ¥³ー¥¹¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÄ´ºº¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈæÎã¤ÎÅêÉ¼Àè¤È¤«¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤ÀÌäÂê¤Ï¤Í¡Ä¡×